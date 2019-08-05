25-летний юбилей отметила Аварийно-спасательная служба Курской области

ТАКТ".Важную дату отпраздновали курские спасатели. 25 лет исполнилось Аварийно-спасательной службе региона. Образована она была в 1994 году, часто реформировалась, меняла ведомственную принадлежность, но, на протяжении этих лет исправно, профессионально и с честью выполняла свою высокую миссию. Сюжет об этом вышел на телеканале "
156 человек личного состава и внушительный парк спецтехники. Так сегодня выглядит Аварийно-спасательная служба Курской области. Но так было не всегда. На заре своего становления служба насчитывала всего 14 сотрудников, а оборудования не хватало.
Геннадий Бахтояров, начальник аварийно-спасательной службы Курской области: «Начинали мы с ничего. А сегодня это полноценное подразделение, которое способно выполнить множество задач. Группа специальных работ уже имеет громаднейший опыт. На сегодняшний день уже более 18 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено. Каждый опасный предмет - это жизнь человека».
Все про опасное наследие войны знает Андрей Хохлов, начальник специального отдела аварийно-спасательной службы.
Андрей Хохлов, начальник специального отдела Аварийно-спасательной службы Курской области: «Ежегодно обезвреживаем около 1000 боеприпасов. Это и авиабомбы, снаряды, инженерные боеприпасы, минометные мины - все они представляют серьезную опасность. За этот год обнаружено уже более 800 боеприпасов».
Быть спасателем - значит рисковать. Но свою работу Андрей Хохлов, как и его коллеги, любит.
Андрей Хохлов, начальник специального отдела аварийно-спасательной службы Курской области: «Я практически с самого начала в данной службе, поэтому, можно сказать, вся моя жизнь, трудовая деятельность связана именно с работой в аварийно спасательной службе».
С юбилеем сотрудников аварийно-спасательной службы поздравляет врио губернатора Курской области Роман Старовойт.
Роман Старовой, врио губернатора Курской области: «Ваша работа востребована как никогда на территории Курской области. И ваш профессионализм, героизм, не побоюсь этого слова, действительно воспринимается земляками как очень нужная работа».
Глава региона также передал спасателям новую единицу спецтехники - коленчатый подъемник стоимостью четыре миллиона рублей. По словам начальника аварийно-спасательной службы, автомобиль незаменим для выполнения задач в городских условиях.
Геннадий Бахтояров, начальник аварийно-спасательной службы Курской области: «Этот автомобиль предназначен для спасения людей. Его особенность в том, что он маневренный. Учитывая, что у нас сейчас загруженность дорог очень большая и подъезды к домам затруднены, его мобильность и размеры играют важную роль. Выстрел стрелы порядка 24 метра, до 7 этажа смело можем проводить спасательную работу. Но, самое главное - это быстро приехать и за считанные минуты спасти людей».