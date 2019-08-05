В Курске 2500 детей могут остаться без уроков по единоборствам

ТАКТ".Проблема организации досуга детей и подростков - одна из самых острых и обсуждаемых в регионе. Проект "Витязи земли Русской", получивший поддержку фонда президентских грантов, реализовывался в течение прошлого года. Его участниками стали около 1000 школьников, проживающих вдали от областного центра. Благодаря инициативе, в 15 районах Курской области начали проводить занятия по всестилевому карате, сообщает телеканал "
Виталий Горохов, руководитель КРО "Ассоциация витязей": "Конечная цель - вовлечь ребят в занятия физической культуры и спортом под профессиональным руководством в дальних городах и поселениях. Т.е. ребята занимались единоборствами в тех школах, удаленных от районных центров, где они тем видом единоборств, которые мы представляем, никогда не занимались".
Сегодня в спортивном зале лагеря "Олимпиец" прошли показательные выступления. 50 ребят выполнили основные приемы каратэ. Десять из них - действующие члены сборной России. В их числе - Владимир Сметанин . Уже в 17 лет имеет черный пояс. Вместе с наставниками он проводил занятия с детьми в сельских школах.
Владимир Сметанин, каратист: "Мы ездили по разным районам. Т.е. дети, которые впервые видели этот вид спорта - они его не понимали, никогда им не занимались. Мы когда приезжали - они радовались, записывались, просили сфотографироваться. Это них необычно было".
За круглым столом - общественники, представители власти, руководители спортивных сообществ. На повестке дня - проблемы, которые испытывают спортивные некоммерческие организации: в частности - реализация проекта "Демография", согласно которому в Курске хотят увеличить количество граждан, занимающихся спортом. По мнению собравшихся, отсутствие подготовленных баз не позволит развиваться инициативе.
Виталий Горохов, руководитель КРО "Ассоциация витязей": "Есть городской комитет образования, который, к сожалению, не согласовывает письма, которые направляются директорами школ, для того, чтобы дети могли заниматься любимым видом спорта, в данном случае - боевые единоборства".
Александр Терновцов, руководитель "Центра общественных инициатив": "Сейчас мы буквально разбирали проблему "Ассоциации "Витязь". Она упирается не в систему, и не в законодательное ограничение. Она упирается в конкретного человека, который занимает конкретную должность и по каким-то причинам совершенно неизвестным, препятствует работе НКО".
Большинство участников заседания - из районов. Они отмечают, проект "Витязи земли Русской" дал серьезный толчок к развитию спорта среди селян.
Евгений Лузанов, тренер по всестилевому каратэ: "Дети участвовали в соревнованиях. В частности, мои воспитанники заняли два вторых и одно третье место на Кубке Черноземья, который проходил в городе Курске. Также в Медвенском районе занимали призовые места. Все те, кто занимался в Любимовке, уезжали с соревнований с призовыми местами".
Впереди - встречи с председателями профильных комитетов, а также подготовка резолюции: её направят лично врио губернатора Роману Старовойту. Если разговора не выйдет - 2500 детей останутся без площадок для занятий боевыми единоборствами.