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Под Курском пьяный мотоциклист улетел в кювет

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Утром 4 августа в Льговском районе мотоциклист улетел в кювет. Авария произошла в начале 8 часа. По информации ГИБДД, 23-летний парень на мотоцикле «Сузуки» ехал по автодороге «Курск- Льгов – Рыльск - Фитиж» со стороны с. Банищи. На 1 км автодороги он не справился с управлением и допустил съезд мотоцикла в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы. Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишён  права управления транспортными средствами.

Всего за выходные в Курске и ряде районов области инспекторы задержали 28 водителей, находящихся в состоянии опьянения, кроме этого 6 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования и ещё 6 задержаны за повторное  нарушение.
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