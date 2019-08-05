В Курской области автомобилистка сбила подростка на мопеде. Он и его пассажир госпитализированы

4 августа в Обояни Курской области произошла авария с участием двухколёсного транспорта. Как сообщили в ГИБДД, примерно в начале третьего часа дня 33-летняя женщина за рулём автомобиля «Шкода Кодиак» ехала по ул. Ленина со стороны Курска. На перекрестке улиц Ленина и Дзержинского Обояни, разворачиваясь, она допустила столкновение с встречным мопедом «Орион», под управлением 17-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его 16-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в обоянскую райбольницу.