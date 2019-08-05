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Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курской области автомобилистка сбила подростка на мопеде. Он и его пассажир госпитализированы

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4 августа в Обояни Курской области произошла авария с участием двухколёсного транспорта. Как сообщили в ГИБДД, примерно в начале третьего часа дня 33-летняя женщина за рулём автомобиля «Шкода Кодиак» ехала по ул. Ленина со стороны Курска. На перекрестке улиц Ленина и Дзержинского Обояни, разворачиваясь, она допустила столкновение с встречным мопедом «Орион», под управлением 17-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его 16-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.  Их госпитализировали в обоянскую райбольницу.
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