  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курскэнерго завершился шестой сезон стройотряда

В Курскэнерго завершился шестой сезон стройотряда

Читайте также

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» прошло закрытие шестого сезона студенческих отрядов. В торжественной линейке приняли участие бойцы студотряда «Энергетик», руководители филиала и Юго-Западного государственного университета, представители Совета молодежи предприятия.

Выступая перед студентами, заместитель генерального директора – директор Курскэнерго Александр Рудневский отметил, что навыки, полученные на объектах предприятия, станут хорошим подспорьем для тех, кто выберет для себя профессию энергетика. «Работа на таком крупном предприятии, как Курскэнерго – это отличный профессиональный старт. Наша профессия всегда будет востребованной и почетной, здесь работают люди, которые знают и любят свое дело. Надеемся, что и вы по окончании учебы пополните их ряды», – подчеркнул он.

Подводя итоги работы студотряда, начальник управления по работе с персоналом Людмила Мокроусова отметила, что ребята справились со всеми поставленными задачами, проявили себя, как ответственные и исполнительные работники. «Приятно наблюдать, что молодое поколение стремится к знаниям и получению настоящего практического опыта. На нашем предприятии высоко ценятся такие качества. Я думаю, что будущее энергетики в надежных руках».

В рамках мероприятия ребята побывали в Музее истории энергетики Курской области, где узнали о важных этапах становления энергетической отрасли в регионе. Студенты также посетили Центр управления сетями (ЦУС) Курскэнерго, где познакомились с системой оперативно-технологического управления электросетевым комплексом области.

«В Курскэнерго нас приняли как полноправных членов коллектива, наставники охотно делились своими практическими навыками и знаниями. Для нас как начинающих энергетиков это бесценный опыт», – поделился командир студотряда «Энергетик-2019» Николай Колосов.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске пройдёт культурологический марафон «Все грани Гранина»

44 курянина получили финансовую помощь из городского бюджета

Курские аграрии намолотили более 3,5 млн тонн зерна

Курская область. Железногорский район на сутки останется без газа

Курянка хотела сэкономить на покупке телефона и лишилась 7 тысяч рублей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске