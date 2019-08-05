В Курскэнерго завершился шестой сезон стройотряда

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» прошло закрытие шестого сезона студенческих отрядов. В торжественной линейке приняли участие бойцы студотряда «Энергетик», руководители филиала и Юго-Западного государственного университета, представители Совета молодежи предприятия.Выступая перед студентами, заместитель генерального директора – директор Курскэнерго Александр Рудневский отметил, что навыки, полученные на объектах предприятия, станут хорошим подспорьем для тех, кто выберет для себя профессию энергетика. «Работа на таком крупном предприятии, как Курскэнерго – это отличный профессиональный старт. Наша профессия всегда будет востребованной и почетной, здесь работают люди, которые знают и любят свое дело. Надеемся, что и вы по окончании учебы пополните их ряды», – подчеркнул он.Подводя итоги работы студотряда, начальник управления по работе с персоналом Людмила Мокроусова отметила, что ребята справились со всеми поставленными задачами, проявили себя, как ответственные и исполнительные работники. «Приятно наблюдать, что молодое поколение стремится к знаниям и получению настоящего практического опыта. На нашем предприятии высоко ценятся такие качества. Я думаю, что будущее энергетики в надежных руках».В рамках мероприятия ребята побывали в Музее истории энергетики Курской области, где узнали о важных этапах становления энергетической отрасли в регионе. Студенты также посетили Центр управления сетями (ЦУС) Курскэнерго, где познакомились с системой оперативно-технологического управления электросетевым комплексом области.«В Курскэнерго нас приняли как полноправных членов коллектива, наставники охотно делились своими практическими навыками и знаниями. Для нас как начинающих энергетиков это бесценный опыт», – поделился командир студотряда «Энергетик-2019» Николай Колосов.