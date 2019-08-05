  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В августе 95 тысяч работавших курских пенсионеров получат прибавку к пенсии

Читайте также

В августе этого года работавшие в 2018 году пенсионеры получат страховую пенсию в повышенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодного беззаявительного перерасчета размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от такого перерасчёта носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов, начисленных пенсионных баллов и от факта работы на дату перерасчёта.

Указанный перерасчёт коснулся более 95 тысяч пенсионеров, проживающих в Курской области. Средний размер увеличения страховой пенсии в результате перерасчета в Курской области составил 170 руб. 42 коп.

Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте. Причём, у работающих пенсионеров и тех, кто прекратил трудовую деятельность, стоимость пенсионного балла различная. Это объясняется тем, что с 2016 года у работающих пенсионеров выплата страховой пенсии производится без учёта индексации.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске пройдёт культурологический марафон «Все грани Гранина»

44 курянина получили финансовую помощь из городского бюджета

Курские аграрии намолотили более 3,5 млн тонн зерна

Курская область. Железногорский район на сутки останется без газа

Курянка хотела сэкономить на покупке телефона и лишилась 7 тысяч рублей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске