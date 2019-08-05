Курян из 12 аварийных домов переселят в квартиры на проспекте Дериглазова
3 августа прошла жеребьёвка новых квартир, которые уже ждут своих хозяев.
Городская администрация приобрела 187 квартир (140 однокомнатных и 47 двухкомнатных) в жилых домах № 109,111, 117, 119 по проспекту Дериглазова в Курске.
- Жеребьёвка проводится поэтапно, - рассказал и.о. начальника управления Сергей Москвин. - В каждом этапе участвуют жилые помещения, равнозначные по общей площади, занимаемой гражданами, участвующими в распределении квартир с учётом этажности. При отсутствии граждан на жеребьёвке выбор квартиры осуществлялся одним из членов комиссии. На сей раз в жеребьёвке приняли участие около 400 человек.
По результатам жеребьёвки будет подготовлено постановление главы администрации города, курянам выдадут договоры найма и социального найма для вселения в новые квартиры.