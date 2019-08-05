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Курян из 12 аварийных домов переселят в квартиры на проспекте Дериглазова

Курян из 12 аварийных домов переселят в квартиры на проспекте Дериглазова

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В этом году расселят жильцов из 12 аварийных домов, расположенных по адресам: ул. Димитрова, 18, ул. Щемиловка, 13, ул. Республиканская, 42-б, ул. Суворовская, 57, ул. Володарского, 47, 1-й Промышленный пер., 3-а, 1-й Промышленный пер., 3, 2-й Промышленный пер., 4, 4-а и 6, ул. Менделеева, 1/5 и 5.

3 августа прошла жеребьёвка новых квартир, которые уже ждут своих хозяев.

Городская администрация приобрела 187 квартир (140 однокомнатных и 47 двухкомнатных) в жилых домах № 109,111, 117, 119 по проспекту Дериглазова в Курске.

- Жеребьёвка проводится поэтапно, - рассказал и.о. начальника управления Сергей Москвин. - В каждом этапе участвуют жилые помещения, равнозначные по общей площади, занимаемой гражданами, участвующими в распределении квартир с учётом этажности. При отсутствии граждан на жеребьёвке выбор квартиры осуществлялся одним из членов комиссии. На сей раз в жеребьёвке приняли участие около 400 человек.

По результатам жеребьёвки будет подготовлено постановление главы администрации города, курянам выдадут договоры найма и социального найма для вселения в новые квартиры.

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