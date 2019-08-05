В Курске приостановлена деятельность склада, в котором хранилось больше 130 тонн сливочного масла с плесенью
В холодильном цехе выявлено 131,8 тонны сливочного масла различных марок с истёкшим сроком годности и признаками развития плесневых грибов и гнилостных бактерий.
Нашлось также масло, которое было ввезено незаконно - на продукцию белорусского предприятия действовали ограничения на ввоз.
Ветеринарные сопроводительные документы на продукцию представлены не были.
В июле всё недоброкачественное сливочное масло утилизировали в полном объёме. Кроме того, деятельность организации по решению суда приостановлена на 15 суток.
В Росслельхознадзоре предполагают, что просроченное сливочное масло с этого склада использовали в качестве сырья для производства топлёного масла.