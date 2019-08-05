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Лента новостей / В регионе

В Курске приостановлена деятельность склада, в котором хранилось больше 130 тонн сливочного масла с плесенью

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В июне региональное управление Россельхознадзора проверило склад пищевой продукции ООО «Торговый Дом «Белая птица-Черноземье+», расположенного в Курске на Льговском повороте. Этот склад не зарегистрирован в информационных системах Россельхознадзора.

В холодильном цехе выявлено 131,8 тонны сливочного масла различных марок с истёкшим сроком годности и признаками развития плесневых грибов и гнилостных бактерий.

Нашлось также масло, которое было ввезено незаконно - на продукцию белорусского предприятия действовали ограничения на ввоз.

Ветеринарные сопроводительные документы на продукцию представлены не были.

В июле всё недоброкачественное сливочное масло утилизировали в полном объёме. Кроме того, деятельность организации по решению суда приостановлена на 15 суток.

В Росслельхознадзоре предполагают, что просроченное сливочное масло с этого склада использовали в качестве сырья для производства топлёного масла.
 

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