В Курске приостановлена деятельность склада, в котором хранилось больше 130 тонн сливочного масла с плесенью

В июне региональное управление Россельхознадзора проверило склад пищевой продукции ООО «Торговый Дом «Белая птица-Черноземье+», расположенного в Курске на Льговском повороте. Этот склад не зарегистрирован в информационных системах Россельхознадзора.В холодильном цехе выявлено 131,8 тонны сливочного масла различных марок с истёкшим сроком годности и признаками развития плесневых грибов и гнилостных бактерий.Нашлось также масло, которое было ввезено незаконно - на продукцию белорусского предприятия действовали ограничения на ввоз.Ветеринарные сопроводительные документы на продукцию представлены не были.В июле всё недоброкачественное сливочное масло утилизировали в полном объёме. Кроме того, деятельность организации по решению суда приостановлена на 15 суток.В Росслельхознадзоре предполагают, что просроченное сливочное масло с этого склада использовали в качестве сырья для производства топлёного масла.