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Курянка хотела сэкономить на покупке телефона и лишилась 7 тысяч рублей

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Курянка нашла в соцсети объявление о продаже мобильного телефона. Цена за предлагаемую модель оказалась ниже рыночной, и женщина решила сразу же оплатить покупку. Продавец поддерживал связь с ней по переписке. В сообщении он выслал реквизиты счёта, на который необходимо перевести денежные средства. Не видя телефон, курянка заплатила за него 7 тысяч рублей. После совершения сделки продавец больше не выходил на связь. Спустя несколько дней женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции предостерегают курян о возможных потерях при совершении подобных операций. Не следует сразу оплачивать товар, который вы даже не видели.

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