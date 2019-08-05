Курянка хотела сэкономить на покупке телефона и лишилась 7 тысяч рублей

Курянка нашла в соцсети объявление о продаже мобильного телефона. Цена за предлагаемую модель оказалась ниже рыночной, и женщина решила сразу же оплатить покупку. Продавец поддерживал связь с ней по переписке. В сообщении он выслал реквизиты счёта, на который необходимо перевести денежные средства. Не видя телефон, курянка заплатила за него 7 тысяч рублей. После совершения сделки продавец больше не выходил на связь. Спустя несколько дней женщина обратилась в полицию.Сотрудники полиции предостерегают курян о возможных потерях при совершении подобных операций. Не следует сразу оплачивать товар, который вы даже не видели.