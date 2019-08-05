С 8 по 11 августа в Курске пройдёт культурологический марафон «Все грани Гранина» в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя.Старт мероприятия запланирован 8 августа в 12:00 в областном Дворце молодёжи, что на ул. Белгородская, 14Б.В открытии примут участие врио губернатора Роман Старовойт и руководитель культурологического марафона, председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию Марина Абрамова.Марафон «Все грани Гранина» будет проходить с 8 августа по 15 декабря в шести регионах России.Курская область неслучайно первой принимает марафон -это малая родина писателя. Даниил Гранин родился недалеко от Рыльска, в селе Волынка.В рамках марафона пройдут выставка уникальных материалов о жизни и творчестве Даниила Гранина,дискуссионные клубы, где будут обсуждаться вопросы саморазвития; ретроспективный кинофестиваль фильмов, снятых по сценариям писателя, читательский марафон, в рамках которого все желающие смогут прочитать отрывок из произведений Даниила Александровича и стать участниками видеокниги своего города на сайте гранигранина.рф. Запланирован также флешмоб по творчеству прозаика.Вход на все мероприятия свободный.Даниил Александрович Гранин – выдающийся советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, чьи произведения вошли в золотой фонд мировой литературы. Указом президента РФ от 21 декабря 2017 года «Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения» 2019 год был объявлен Годом Гранина.