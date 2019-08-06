Курская полиция отметила 101 День рождения

ТАКТ".101 День рождения отметила полиция Курской области. Отсчет пошел с 1918 года, когда был создан прообраз регионального УМВД. Очередную годовщину курские правоохранители отметили выставкой техники и вооружения, показательными выступлениями, а также концертом, сообщает телеканал "
На Театральной площади Курска много полицейских машин и людей в форме. Здесь отмечают 101 годовщину образования регионального УМВД.
Олег Свиткин, начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Курской области: «Решение было принято после того как из царской полиции мы пришли в Советскую власть. Было создано управление внутренних дел уже на базе рабоче-крестьянской милиции. В частности по нашему губернскому городу, городу Курску».
Полицейские из различных подразделений охотно демонстрируют всем желающим, в особенности детям, технику и вооружение, которая используется для борьбы с преступностью и для обеспечения правопорядка. А бойцы отряда специального назначения «ГРОМ» подготовили показательное выступление.
Свои возможности демонстрируют также подразделения Росгвардии. Они часто взаимодействуют с полицией, так как главная функция у всех одна - защита граждан от преступных угроз.
Константин Обушев, руководитель управления Росгвардии по Курской области: «Я считаю, что оперативная обстановка у нас стабильная и наши граждане защищены. Если будет необходимость, то мы, совместно с другими службами, примем все необходимые меры для защиты наших граждан, общества и государства».
Присутствуют на празднике ветераны МВД. Вспоминают годы своей службы в милиции и полиции.
Виктор Мамонтов, ветеран МВД: «Действительно прекрасное время в жизни было. Служба непростая, но, в то же время, интересная. Все мои знакомые, которые служили, а сейчас в отставке, часто вспоминают службу. То хорошее, что в ней было».
Те ветераны внутренних дел, которые служили еще в советской милиции, высказывают замечание - правоохранителей стало меньше, а должно быть наоборот.
Владимир Соврасов, пенсионер МВД: «Вот эти сокращения, которые придумали, они ни к чему. Наоборот, надо увеличивать количество правоохранителей на улицах. Чтобы люди видели полицию, видели точно также как нас, сотрудников милиции в те времена. А сейчас… Времена наверное такие».
Действующих сотрудников, а также ветеранов МВД поздравляет врио губернатора Курской области Роман Старовойт.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «За 100 лет менялись власти, менялась техника. Сегодня совершенно другое материально-техническое обеспечение министерства внутренних дел, другое вооружение. Остается неизменным одно - профессионализм и порядочность нашего стража порядка».
Материально-техническое обеспечение полиции сейчас соответствует вызовам современности - подтверждают правоохранители.
Олег Свиткин, начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Курской области: «Техника и вооружение, которую нам дают, позволяет решать задачи на самом высоком уровне. С учетом того, что движется вперед преступность, мы должны все время противостоять противоправному миру. Конечно же, нас обеспечивает государство, вкладываются большие деньги. И, как следствие - более 70% преступлений раскрывается».