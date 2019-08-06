Под Курском мотоциклист влетел в попутный КАМАЗ

5 августа в Курской области произошла очередная авария с участием мототранспорта. Как сообщили в ГИБДД, примерно в 16:20 36-летний мужчина, не имея права управления, ехал на мотоцикле ИЖ-П-2 по автодороге «Золотухино- Казанка-Седмиховка» Золотухинского района, в сторону посёлка Золотухино. На 9 км, поворачивая налево, байкер столкнулся с автомобилем КАМАЗ-53201, за рулём которого был 29-летний водитель. Грузовик ехал в попутном направлении.В результате ДТП мотоциклист и его 29-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.