В Курской области утилизировали больше тонны подпольного сыра

На ветсанутильзаводе в Фатежском районе Курской области под контролем регионального управления Россельхознадзора утилизировали 1,2 тонны недоброкачественного сыра: почти 600 кг сырного продукта и 600 кг рассольных сыров, выработанных на молокоперерабатывающем предприятии в Железногорске.Напомним, незарегистрированную в информационных системах Россельхознадзора площадку по производству сыров обнаружили в начале июля. При осмотре предприятия инспекторы выявили множественные нарушения требований технических регламентов ЕАЭС и ветеринарного законодательства. Так, производство сыра, предположительно «Сулугуни», осуществлялось в неприспособленных помещениях и в антисанитарных условиях. Сырьё поступало без ветеринарных сопроводительных документов. Упаковывали готовый сыр во вторичную тару. Сыр хранился в холодильной камере с нарушением температурного режима. На готовой продукции отсутствовала маркировка.Производитель – ИП Товмасян Г. Г. предъявил инспекторам декларацию о соответствии продукции, выданную уфимской Испытательной лабораторией. Согласно декларации выпускаемая предпринимателем продукция является рассольным сыром, изготовленным в соответствии с ГОСТом. Вместе с тем, при проведении лабораторных исследований специалисты выявили в отобранных пробах кишечную палочку и растительные жиры, что свидетельствует о фальсификации продукции.Предпринимателя оштрафовали и обязали устраненить нарушения, декларацию о соответствии продукции отозвали.