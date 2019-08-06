В Курской области отметили День железнодорожника вместе с начальником МЖД

ТАКТ". Кроме того, был открыт памятный знак, в честь спецподразделений железной дороги, работавших в годы войны.В Курской области работники железной дороги отметили двойной праздник. Профессиональный - День железнодорожника, а также юбилей - 60 лет Московской железной дороге. В торжествах приняли участие начальник МЖД, а также руководители региона и областного центра, сообщает телеканал "
Праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, начались с открытия памятного знака в честь работников специальных подразделений Народного комиссариата путей сообщения СССР. Они создавались на предприятиях московской железной дороги в годы Великой Отечественной войны. Являлись передовыми отрядами военных железнодорожников, выполняя задачи по восстановлению, техническому прикрытию и строительству железных дорог.
Александр Манжосов, историк-краевед: «Когда сегодня утром руководители Московской дороги спросили о том, сколько лет понадобилось, чтоб поставить этот памятник, мы ответили - несколько месяцев. А чтобы его создать, понадобилась поисковая работа всего-навсего в 50 лет. С 1969 года. Я хочу сказать, что именно Курск стал тем центром, который позволил собрать многие материалы по истории специальных формирований НКПС».
Памятный знак открыли начальник Московской железной дороги и руководитель Курской области. В основание памятника заложили капсулу со священной землей и посланием к будущим поколениям. Она будет вскрыта лишь в 2045 году. Участники торжеств также отдали дань памяти всем железнодорожникам, которые погибли в годы войны.
Кроме того, Аллея Славы железнодорожников пополнилась новыми деревьями, в рамках акции «Чистый воздух», приуроченной к 75-летию Победы.
Продолжилась программа торжественным собранием в Доме культуры железнодорожников. Там отметили наградами ветеранов и действующих сотрудников. В этом году праздник двойной, так как исполняется 60 лет после образования Московской железной дороги, согласно указу министерства путей сообщения от 1959 года. Именно тогда свой трудовой путь на МЖД начал Вячеслав Трубицын.
Вячеслав Трубицын, ветеран Московской железной дороги: «Я начал свою трудовую деятельность с самой низшей должности. На транспорте это были стрелочники. Теперь их нет, только в книгах. После техникума уже пошла работа настоящая, интересная. Большая работа. Очень много руды грузили. И я порой не знал где живу - то ли в Курске, то ли в Орле, то ли на Михайловском руднике. Приятно вспоминать сейчас. Я горжусь и доволен, что я связал свою судьбу с железной дорогой».
Большая работа, которая не возможна без железной дороги, продолжится и будет набирать обороты - убеждены начальник МЖД и руководитель Курской области. Отмечают - важным этапом этой деятельности стало образование Орловско-Курского региона МЖД.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Поддержали наше предложение по восстановлению статуса Курской области в Московской железной дороге. Было принято решение - здесь создано обособленное подразделение, филиал Московской железной дороги. Назначен руководитель. Уже фактически полгода Мухарбек Магомедович возглавляет это подразделение. Для нас это не просто создание офиса или инфраструктуры РЖД, это действительно подтверждение нашего статуса».
Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги: «Абсолютно правильно было сказано, что введен дополнительный заместитель начальника дороги по Курскому региону. Для чего это создано. Для того чтобы не возникала проблема, а на ранней стадии, когда есть какие-то предпосылки к увеличению объема, есть предпосылки к увеличению пассажиропотока, оперативно реагировать и решать эти проблемы».
Начальник МЖД также подтвердил курс на развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Курской области.
Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги: «За 5 лет в Курскую область на все инвестпрограммы было реализовано более 3 миллиардов рублей. Это инфраструктурные проекты, это вокзальные комплексы, это приобретение нового подвижного состава. И на ближайшие три года уже в бюджете компании заложено около двух миллиардов рублей на развитие именно Курского региона».
На сегодняшний день каждая третья тонна, идущая по МЖД, отправляется из Курской области. Это результат, в том числе, модернизации сферы грузоперевозок. Развиваются и пассажирские перевозки. Так, с 5 августа, запускается новая пара поездов по направлениям Белгород - Курск -Москва и Москва -Курск -Белгород.
Впереди у железнодорожников много работы, но свой профессиональный праздник отметить обязаны. Частью насыщенного дня стал также легкоатлетический пробег, в честь 60-летия МЖД, а также развлекательная программа с концертом под открытым небом и полевой кашей.