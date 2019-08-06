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В Курске снова остановили производство на «Экотексе». Предприятие загрязнило не только воздух, но и реку

В Курске снова остановили производство на «Экотексе». Предприятие загрязнило не только воздух, но и реку

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В Курске работа ООО «Экотекс», на которое неоднократно жаловались местные жители, вновь приостановлена. Несмотря на установку специальных фильтров, жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились. 

 В ходе мониторинга специалисты регионального департамента экологической безопасности и природопользования установили, что из производственного помещения предприятия осуществляются выбросы в атмосферный воздух. 

По данному факту направлено письмо в управление Росприроднадзора по Курской области для проведения ведомством контрольно-надзорных мероприятий и принятия мер в отношении ООО «Экотекс», - сообщает пресс-служба обладминистрации. 

На «Экотексе» до сих пор не рассчитаны и не утверждены нормативы предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ разрешённых к выбросам, а также их объёмы. Соответствующая документация находится на согласовании в уполномоченных органах. 

Кроме того, 29 июля от «Курскводоканала» поступила информация о сбросе стоков тёмно-бурого цвета в городские очистные сооружения. В ходе выездной проверки экологи совместно со специалистами «Курскводоканала» выяснили, что промышленные стоки, сбрасываемые заводом в централизованную систему водоотведения, имеют такой же окрас. 

Отобрали пробы, выяснилось, что превышены показатели предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, таких как медь, железо, цинк, фенолы, нефтепродукты, хлориды, азот аммонийный, марганец, фосфаты, ацетон и кадмий, – отметил директор департамента Константин Поляков. 

В итоге, после того как красильные цеха «Экотекса» были остановлены, производственные и канализационные стоки, поступающие на городские очистные сооружения, стали естественного цвета.

 По факту сброса неочищенных сточных вод экологи проводят административное расследование, по итогам которого виновных обещают привлечь к ответственности.  

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