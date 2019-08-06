В Курске снова остановили производство на «Экотексе». Предприятие загрязнило не только воздух, но и реку

В Курске работа ООО «Экотекс», на которое неоднократно жаловались местные жители, вновь приостановлена. Несмотря на установку специальных фильтров, жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.В ходе мониторинга специалисты регионального департамента экологической безопасности и природопользования установили, что из производственного помещения предприятия осуществляются выбросы в атмосферный воздух.По данному факту направлено письмо в управление Росприроднадзора по Курской области для проведения ведомством контрольно-надзорных мероприятий и принятия мер в отношении ООО «Экотекс», - сообщает пресс-служба обладминистрации.На «Экотексе» до сих пор не рассчитаны и не утверждены нормативы предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ разрешённых к выбросам, а также их объёмы. Соответствующая документация находится на согласовании в уполномоченных органах.Кроме того, 29 июля от «Курскводоканала» поступила информация о сбросе стоков тёмно-бурого цвета в городские очистные сооружения. В ходе выездной проверки экологи совместно со специалистами «Курскводоканала» выяснили, что промышленные стоки, сбрасываемые заводом в централизованную систему водоотведения, имеют такой же окрас.Отобрали пробы, выяснилось, что превышены показатели предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, таких как медь, железо, цинк, фенолы, нефтепродукты, хлориды, азот аммонийный, марганец, фосфаты, ацетон и кадмий, – отметил директор департамента Константин Поляков.В итоге, после того как красильные цеха «Экотекса» были остановлены, производственные и канализационные стоки, поступающие на городские очистные сооружения, стали естественного цвета.По факту сброса неочищенных сточных вод экологи проводят административное расследование, по итогам которого виновных обещают привлечь к ответственности.