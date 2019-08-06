В Курске снова остановили производство на «Экотексе». Предприятие загрязнило не только воздух, но и реку
В ходе мониторинга специалисты регионального департамента экологической безопасности и природопользования установили, что из производственного помещения предприятия осуществляются выбросы в атмосферный воздух.
По данному факту направлено письмо в управление Росприроднадзора по Курской области для проведения ведомством контрольно-надзорных мероприятий и принятия мер в отношении ООО «Экотекс», - сообщает пресс-служба обладминистрации.
На «Экотексе» до сих пор не рассчитаны и не утверждены нормативы предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ разрешённых к выбросам, а также их объёмы. Соответствующая документация находится на согласовании в уполномоченных органах.
Кроме того, 29 июля от «Курскводоканала» поступила информация о сбросе стоков тёмно-бурого цвета в городские очистные сооружения. В ходе выездной проверки экологи совместно со специалистами «Курскводоканала» выяснили, что промышленные стоки, сбрасываемые заводом в централизованную систему водоотведения, имеют такой же окрас.
Отобрали пробы, выяснилось, что превышены показатели предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, таких как медь, железо, цинк, фенолы, нефтепродукты, хлориды, азот аммонийный, марганец, фосфаты, ацетон и кадмий, – отметил директор департамента Константин Поляков.
В итоге, после того как красильные цеха «Экотекса» были остановлены, производственные и канализационные стоки, поступающие на городские очистные сооружения, стали естественного цвета.
По факту сброса неочищенных сточных вод экологи проводят административное расследование, по итогам которого виновных обещают привлечь к ответственности.