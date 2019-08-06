Курский ЮЗГУ стал первым классическим вузом Черноземья, выпустившим врачей-кибернетиков
Специальность «Медицинская кибернетика» открылась в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова в 1974 году. Но ЮЗГУ отличает один важный нюанс: это единственный классический вуз, представленный в этом перечне.
Готовность первых выпускников оценивали ведущие специалисты Курской области: практикующие врачи и учёные КГМУ, представители «Медицинского информационно-аналитического центра», Курской областной клинической больницы, облластного комитета здравоохранения и другие. Выпускники получили аккредитацию за успешное прохождение двух этапов: тестирование теоретических знаний и проверка навыков и умений в пяти специализированных станциях.
- Первоначально на нашу инициативу смотрели скептически, - признаётся доцент кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ Михаил Артеменко. – Нам удалось быстро собрать вместе отличных преподавателей, благодаря работе заведующего кафедрой Николая Кореневского, было закуплено необходимое современное оборудование, а сотрудники кафедры подготовили методическое обеспечение, учебники и учебные пособия. Но главное – шесть лет назад в нас поверили абитуриенты. Уверен, сейчас они об этом не жалеют. По итогам заключительной практики, которая проходила в Курском областном клиническом онкологическом диспансере, работу там предложили сразу трём нашим выпускникам. Также в этом году две наши выпускницы поступают в медицинскую ординатуру: в Курске и Белгороде. Ещё одна девушка устроилась на должность «Врач-статист». Остальные ребята определятся со своим будущим уже в ближайшее время.
А работать они смогут в различных сферах. Врач-кибернетик – сплав инженера и гуманитария. Он может продемонстрировать свои навыки в сфере телемедицины и физиотерапии, разбирается в медицинских базах данных и статистических программах, умеет работать с медицинским оборудованием, проводит химические анализы и знает основы судебной медицинской экспертизы. Благодаря этому может рассчитывать на работу в органах правопорядка, силовых структурах и органах государственного управления.