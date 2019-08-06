Курский ЮЗГУ стал первым классическим вузом Черноземья, выпустившим врачей-кибернетиков

Летом этого года в Курске произошло важное для всего региона событие: 11 выпускников Юго-Западного госуниверситета, обучавшихся по специальности «Медицинская кибернетика», получили дипломы. После получения диплома «Врач-кибернетик», шестеро выпускников решили пройти первичную аккредитацию специалиста, проводимую Министерством здравоохранения. Точно такую же аккредитацию проходят выпускники медицинских вузов. Это позволит им работать в медицинских учреждениях, а также поступить в ординатуру. Сейчас Курская область является единственным регионом ЦФО, где выпускают врачей-кибернетиков. В ближайшие годы свои первые выпускники появятся в Воронеже и Белгороде. Единственный университет центральной части России, где выпуск специалистов данного направления налажен, расположен в Москве.Специальность «Медицинская кибернетика» открылась в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова в 1974 году. Но ЮЗГУ отличает один важный нюанс: это единственный классический вуз, представленный в этом перечне.Готовность первых выпускников оценивали ведущие специалисты Курской области: практикующие врачи и учёные КГМУ, представители «Медицинского информационно-аналитического центра», Курской областной клинической больницы, облластного комитета здравоохранения и другие. Выпускники получили аккредитацию за успешное прохождение двух этапов: тестирование теоретических знаний и проверка навыков и умений в пяти специализированных станциях.- Первоначально на нашу инициативу смотрели скептически, - признаётся доцент кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ Михаил Артеменко. – Нам удалось быстро собрать вместе отличных преподавателей, благодаря работе заведующего кафедрой Николая Кореневского, было закуплено необходимое современное оборудование, а сотрудники кафедры подготовили методическое обеспечение, учебники и учебные пособия. Но главное – шесть лет назад в нас поверили абитуриенты. Уверен, сейчас они об этом не жалеют. По итогам заключительной практики, которая проходила в Курском областном клиническом онкологическом диспансере, работу там предложили сразу трём нашим выпускникам. Также в этом году две наши выпускницы поступают в медицинскую ординатуру: в Курске и Белгороде. Ещё одна девушка устроилась на должность «Врач-статист». Остальные ребята определятся со своим будущим уже в ближайшее время.А работать они смогут в различных сферах. Врач-кибернетик – сплав инженера и гуманитария. Он может продемонстрировать свои навыки в сфере телемедицины и физиотерапии, разбирается в медицинских базах данных и статистических программах, умеет работать с медицинским оборудованием, проводит химические анализы и знает основы судебной медицинской экспертизы. Благодаря этому может рассчитывать на работу в органах правопорядка, силовых структурах и органах государственного управления.