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В Курске могут снизить стоимость проезда в городском транспорте при оплате картой

В Курске могут снизить стоимость проезда в городском транспорте при оплате картой

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В Курске могут снизить стоимость проезда в городском транспорте. 
Правда, не для всех пассажиров, а только для тех, кто будет расплачиваться с помощью банковской карты. 
Об этом заявил сегодня мэр города Виктор Карамышев. Чтобы стимулировать курян оплачивать поезд картой, цену билета снизят на один, два или три рубля. 

- Подобная система уже действует в Белгородской области, - отметил глава Курска. - Возможно, и мы возьмём это на вооружение.

Систему безналичной оплаты внедрили в муниципальном транспорте 1 августа. Расплатиться можно банковской карточкой VISA, Mastercard и МИР и с помощью устройств, оснащенных технологией бесконтактной оплаты (NFC-смартфон, часы, брелок).

Мэр лично протестировал новую систему безналичной оплаты, прокатившись на трамвае, на троллейбусе, на низкопольном автобусе и в ПАЗе. И везде расплачивался за проезд с помощью банковской карты. Сложнее оказалось это сделать в ПАЗе - тесно, много людей и есть ряд неудобств, отметил градоначальник.

Пока не все маршрутки оборудованы терминалами, но в ближайшее время устройства появятся везде. Система безналичной оплаты проезда позволит городским властям лучше контролировать потоки транспорта, количество пассажиров, проехавших в автобусах, трамваях и троллейбусов, а также размер налогов, которые платят перевозчики в том числе в муниципальную казну.


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