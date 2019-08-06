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24-летний курянин устроил в деревне наркоферму

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Полицейские задержали на вокзале 24-летнего курянина - он вёл себя подозрительно, нарушал общественный порядок. Стражи порядка решили его проверить и доставили в отделение.

При себе у парня оказалась порция растительных наркотиков, которую, по его словам, он хранил для собственного употребления. В дальнейшем, правоохранители выяснили, что их курянин вырастил сам. У него был доступ к неиспользуемому дому в Золотухинском  районе. Там за высокими деревьями, скрывающими участок от взора соседей, молодой человек посадил наркосодержащие растения и регулярно за ними ухаживал.

Потом из собранного "урожая" он изготовил запрещённые вещества, с которыми его и задержали. Возбуждены уголовные дела. Все растения изъяты и уничтожены.

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