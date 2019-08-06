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Лента новостей / В регионе

Сегодня у пострадавших от мора пасечников не приняли документы на компенсацию

Сегодня у пострадавших от мора пасечников не приняли документы на компенсацию

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Областная администрация ранее продлила сроки подачи документов для пчеловодов на получение компенсации до 8 августа. Однако сегодня, 6 августа в комитете АПК Курской области у пострадавших от мора пасечников из Тимского района документы не приняли. Об этом сообщили в региональном ОНФ со ссылкой на одного из них - Андрея Малыхина. 

 - Получается, чиновники сделали вид, что решают проблему пчеловодов. Почему? А кто видел документы, в которых зафиксирован перенос сроков? Мы с ОНФ настаивали чтобы продление сбора документов от пчеловодов на компенсацию было внесено в постановление! Только так появились бы законные основания принимать документы у тех пчеловодов, которые не успевали их принести до 25 июля! А это сделано не было! - говорит Малыхин. - И теперь выходит, что продление подачи документов касается только тех  кому нужно исправить документы, принесённые до 25 июля! Чиновники это утаили, когда заявили о продлении сроков?

 - В очередной раз прихожу к мысли о создании максимально независимой  организации пчеловодов и буду этого добиваться! - заключил пасечник.

Активисты ОНФ сегодня направят повторное обращение заместителю губернатора Курской области Алексею Золотарёву о необходимости внести изменения в региональное постановление о выплатах компенсаций пострадавшим от массового мора пчёл курским пчеловодам. 
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