Сегодня у пострадавших от мора пасечников не приняли документы на компенсацию

Областная администрация ранее продлила сроки подачи документов для пчеловодов на получение компенсации до 8 августа. Однако сегодня, 6 августа в комитете АПК Курской области у пострадавших от мора пасечников из Тимского района документы не приняли. Об этом сообщили в региональном ОНФ со ссылкой на одного из них - Андрея Малыхина.- Получается, чиновники сделали вид, что решают проблему пчеловодов. Почему? А кто видел документы, в которых зафиксирован перенос сроков? Мы с ОНФ настаивали чтобы продление сбора документов от пчеловодов на компенсацию было внесено в постановление! Только так появились бы законные основания принимать документы у тех пчеловодов, которые не успевали их принести до 25 июля! А это сделано не было! - говорит Малыхин. - И теперь выходит, что продление подачи документов касается только тех кому нужно исправить документы, принесённые до 25 июля! Чиновники это утаили, когда заявили о продлении сроков?- В очередной раз прихожу к мысли о создании максимально независимой организации пчеловодов и буду этого добиваться! - заключил пасечник.Активисты ОНФ сегодня направят повторное обращение заместителю губернатора Курской области Алексею Золотарёву о необходимости внести изменения в региональное постановление о выплатах компенсаций пострадавшим от массового мора пчёл курским пчеловодам.