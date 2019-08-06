Курян вновь приглашают в «Летний парк чтения»

В Курске продолжается проект «Летний парк чтения».Завтра, 7 августа маленьких курян приглашают на литературный библиомикс «Отдыхай, но читать не забывай!». Мероприятие пройдёт на спортивно-игровой площадке (17-й Степной переулок), начало в 10 утра. Ребят ждёт литературное путешествие и викторина по произведениям писателей-натуралистов: Э. Шима «Лесные сказки», Н. Сладкова «Лесные силачи», М. Пришвина «Беличья память», Г. Скребицкого «Лесной голосок». Можно будет и поучаствовать в театрализованной миниатюре «Репка» по одноимённой русской народной сказке.В этот же день в 11 часов на детской площадке «У Гулливера» (пр-т Энтузиастов, 1) состоится литературное путешествие для маленьких любителей чтения «Добрый мир волшебной сказки». Вместе с литературными героями Незнайкой, котом Матроскиным, Красной Шапочкой ребята примут участие в литературных играх, викторинах и интеллектуальных эстафетах. Самые активные получат призы.В это же вермя в сквере напротив ГКЦ «Лира» пройдёт литературно-спортивная программа «Книга! Спорт! Игра! Ура!». Участников ожидают интерактивные игры, литературно-спортивные конкурсы и викторины, мастер-классы по изготовлению аппликации в технике торцевания.А в полдень на литературно-творческой площадке «Утиный остров» состоится литературная встреча, посвящённая писателям-юбилярам 2019 года. Помимо знакомства с жизнью и творчеством писателей-юбиляров курян и гостей города ожидают увлекательные литературные игры, викторины и конкурсы, мастер-классы по изготовлению закладок для книг, музыкальные номера и тематические фотозоны.