15 миллионов рублей выплатят курские власти пострадавшим от гибели пчёл пасечникам

Накануне появилась информация о том, что курским пчеловодам отказывают в приёме документов на получение компенсации. Ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета АПК Курской области Сергей Малахов.В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 11.07.2019 года № 634-па пчеловоды должны были заявиться на получение компенсации не позднее 25 июля. Для тех, кто не успел подать бумаги до этой даты или не смог предоставить полный пакет документов, срок продлили до 8 августа.В частности, 6 августа необходимые документы приняли у 9 пасечников из 12 обратившихся. У троих не было полного пакета документов. Так, пчеловод из Тимского района, жалоба которой была озвучена, также была в комитете АПК. Но, к сожалению, тоже не смогла предоставить полный пакет документов.«Предоставление компенсаций пострадавшим пчеловодам – инициатива врио губернатора Курской области Романа Старовойта. Теперь в этом вопросе на нас равняются другие регионы, где произошла массовая гибель пчел. Так что проблемы пчеловодов без внимания власти не остаются», - подчеркнул Сергей Малахов.В областной администрации заявили, что компенсацию получат все курские пчеловоды.Для этого пострадавшим от массовой гибели пчёл необходимо предоставить в комитет АПК Курской области полный пакет документов. Заявки принимаются до 8 августа, напоминают в обладминиструции.На данный момент заявились 244 пчеловода, из которых полный пакет документов представили 240 человек. Недостающие документы должны донести 4 пасечника из Курского и Фатежского районов. Всего сумма компенсации заявившимся пчеловодам в Курской области составит порядка 15 млн рублей.