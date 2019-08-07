В Курской области масштабно отметят День физкультурника

10 августа исполняется 80 лет государственному празднику – Дню физкультурника. Председатель областного комитета по физической культуре и спорту Евгения Ламонова рассказала, что юбилейную дату в регионе отметят с размахом.«Наша основная задача – привлечь к здоровому образу жизни как можно большее количество курян. Сегодня они увидят яркие, запоминающиеся соревнования, а завтра захотят присоединиться к спортивным мероприятиям. Кроме того, к юбилею мы подготовили спортивные подарки – площадки для воркаута и стритбола, которые откроются в парке Боева дача и Детском парке, на проспекте Энтузиастов», – отметила Евгения Ламонова.В городах и районах области праздник начнётся уже 8-9 августа: состоятся соревнования по футболу, волейболу, русской лапте, городкам, дартсу, настольному теннису, лёгкой атлетике, шахматам и шашкам, армспорту, спортивному туризму, а также семейные старты и эстафеты, выполнение нормативов ГТО.Основные мероприятия запланированы 10 августа в Курске:8 утра на Боевке пройдёт утренняя зарядка «Время активных», а после неё - легкоатлетический кросс. В 11 часов там же пройдёт региональный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола. В 15:40 на Боевке откроют площадку для стритбола и воркаута.В 10 часов в Детском парке начнутся всероссийские массовые соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», также состоится открытие площадок для стритбола.На час дня намечено открытие спортивной площадки на проспекте Энтузиастов 3-5.В 14 часов на Театральной площади состоится спортивный праздник «Территория силы» - курян ждут зоны единоборств, функционального многоборья и показательные выступления спортсменов.Ещё один сюрприз для курян – генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выступит спикером на фестивале «Зона газона – здоровый пикник», который начнётся в 15 часов на Боевой даче, а также проведёт мастер-класс по функциональному многоборью на Театральной площади.11 августа на набережной в Курчатове впервые пройдут соревнования по триатлону. В 9 утра состоится детский забег на 500 и 1000 м. В 10:00 стартует официальная часть для участников старше 18 лет: заплыв на 750 м, велоэтап на 20 км и забег на 5 км.