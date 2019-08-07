В оздоровительном лагере Медвенского района пройдёт смена для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

С 8 по 29 августа в оздоровительном лагере «Берёзка», что в селе Паники Медвенского района пройдёт смена для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Участниками смены реабилитационной программы «Феникс» станут 70 детей в возрасте от 7 до 14 лет.Для них организуют творческие мастерские, направленные на развитие мелкой моторики, креативного мышления и другие мероприятия.Основная цель программы - улучшение общего психологического состояния детей, формирование у них коммуникативной компетентности и установок на здоровый образ жизни.Проект «Феникс» - победитель Всероссийского конкурса «Доброволец года 2018» в номинации «Помощь детям» и поддержан грантом конкурса. Программа реализуется с участием команды волонтёров КГМУ, Курского базового медицинского колледжа, КГУ, а также волонтёрами из других регионов. Для волонтёров смены на базе медуниверситета пройдут трёхдневные тренинги с 5 по 7 августа и с 15 по 17 августа..Открытие реабилитационной программы состоится 9 августа в 10:30.