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Под Курском ВАЗ столкнулся с встречным КАМАЗом. Четверо раненых

Под Курском ВАЗ столкнулся с встречным КАМАЗом. Четверо раненых

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6 августа в деревне Щетинка Курского района произошло столкновение ВАЗа с встречным КАМАЗом с прицепом. В ДТП пострадали четыре человека - водитель и все пассажиры легковушки. 

Как сообщили в ГИБДД, авария случилась в двенадцатом часу дня напротив дома № 68 «Б». За рулём ВАЗа был 63-летний авомобилист, он ехал по автодороге «Курск-Поныри» со стороны Курска. Поворачивая налево, курянин и столкнулся с грузовиком, за рулём которого был его ровесник. КАМАЗ ехал во встречном направлении со стороны посёлка Камыши. 

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель ВАЗа и трое его пассажиров - пенсионеры 63 и 64 лет. Пострадавших госпитализировали. 



ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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