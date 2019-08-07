Под Курском ВАЗ столкнулся с встречным КАМАЗом. Четверо раненых

6 августа в деревне Щетинка Курского района произошло столкновение ВАЗа с встречным КАМАЗом с прицепом. В ДТП пострадали четыре человека - водитель и все пассажиры легковушки.Как сообщили в ГИБДД, авария случилась в двенадцатом часу дня напротив дома № 68 «Б». За рулём ВАЗа был 63-летний авомобилист, он ехал по автодороге «Курск-Поныри» со стороны Курска. Поворачивая налево, курянин и столкнулся с грузовиком, за рулём которого был его ровесник. КАМАЗ ехал во встречном направлении со стороны посёлка Камыши.В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель ВАЗа и трое его пассажиров - пенсионеры 63 и 64 лет. Пострадавших госпитализировали.