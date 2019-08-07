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Следствие назвало предварительную причину смерти двухлетнего ребёнка в курской больнице

Следствие назвало предварительную причину смерти двухлетнего ребёнка в курской больнице

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В Курске продолжается расследование уголовного дела о смерти двухлетнего ребёнка в больнице имени Семашко. Дело возбужденного по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 

Согласно предварительным данным, причиной смерти является печёночная недостаточность, обусловленная  субмассивным некрозом печени, сообщили в Следкоме. 

Как установленовило следствие, родители малыша обратились в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А. Семашко с жалобами на тошноту и рвоту ребёнка. В этот же день мальчика поместили в палату с предварительным диагнозом ОРВИ, назначили медикаментозное лечение. Однако состояние ребёнка не улучшилось, и на следующий день его перевели в реанимацию. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, 27 июня ребёнок умер.

Сейчас следователи выясняют фактические обстоятельства смерти малыша. Назначены судебные экспертизы, в том числе в экспертных учреждениях других регионов.
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