Курские таможенники задержали нумизмата из Молдавии

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Крупец курские таможенники задержали 42-летнего молдованина, пытавшегося незаконно ввезти в Россию более 500 старинных и современных монет различных стран мира.Мужчина перевозил на грузовке свежие фрукты из Молдовы в Россию. В ходе таможенного досмотра кабины автомобиля в подвесном ящике обнаружили четыре альбома с монетами и жетонами различных государств и годов выпуска – всего 521 монету. Водитель сказал, что знакомый попросил его перевезти монеты и жетоны из Молдовы в Москву. О том, что монеты и жетоны необходимо декларировать при ввозе в Россию, он не знал.Монеты и жетоны направили на экспертизу. Выяснилось, что 43 монеты отчеканены более 100 лет назад - это австрийские геллеры, венгерские филлеры, пфенниги из Германии, миллимы из Египта, чентезимо из Италии, солиды из Ливонии, бани из Румынии и 34 медные и серебряные монеты императорской России. Все они отнесены к категории культурных ценностей.Культурными ценностями оказались и два жетона, созданные более 50 лет назад - жетон для торговых автоматов Министерства торговли СССР 1955-1957 года и жетон Кучкинский "LA OCHCKUREN COBHUDER HORDVIFZ"- "Украшение для женщин и девиц", выпущенный до 1917 года в царской России.Остальные 476 монет и жетонов из 55 стран мира имеют нумизматическую ценность.Эксперты оценили рыночную стоимость всех монет и жетонов на внутреннем рынке России почти в 60 тысяч рублей, что в пересчёте составило более 830 ЕВРО.По существующим правилам, при перемещении в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров для личного пользования, ввозимых в сопровождаемом или несопровождаемом багаже наземными видами транспорта, стоимостью более 500 ЕВРО, их нужно задекларировать и заплатить таможенные платежи.Как сообщил начальник таможенного поста Крупец Владимир Кириченко, в отношении гражданина Молдовы, незадекларировавшего ценности возбуждено дело об административном правонарушении. Монеты и жетоны изъяты. По делу проводится расследование.