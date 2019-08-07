Курские таможенники задержали нумизмата из Молдавии
Мужчина перевозил на грузовке свежие фрукты из Молдовы в Россию. В ходе таможенного досмотра кабины автомобиля в подвесном ящике обнаружили четыре альбома с монетами и жетонами различных государств и годов выпуска – всего 521 монету. Водитель сказал, что знакомый попросил его перевезти монеты и жетоны из Молдовы в Москву. О том, что монеты и жетоны необходимо декларировать при ввозе в Россию, он не знал.
Монеты и жетоны направили на экспертизу. Выяснилось, что 43 монеты отчеканены более 100 лет назад - это австрийские геллеры, венгерские филлеры, пфенниги из Германии, миллимы из Египта, чентезимо из Италии, солиды из Ливонии, бани из Румынии и 34 медные и серебряные монеты императорской России. Все они отнесены к категории культурных ценностей.
Культурными ценностями оказались и два жетона, созданные более 50 лет назад - жетон для торговых автоматов Министерства торговли СССР 1955-1957 года и жетон Кучкинский "LA OCHCKUREN COBHUDER HORDVIFZ"- "Украшение для женщин и девиц", выпущенный до 1917 года в царской России.
Остальные 476 монет и жетонов из 55 стран мира имеют нумизматическую ценность.
Эксперты оценили рыночную стоимость всех монет и жетонов на внутреннем рынке России почти в 60 тысяч рублей, что в пересчёте составило более 830 ЕВРО.
По существующим правилам, при перемещении в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров для личного пользования, ввозимых в сопровождаемом или несопровождаемом багаже наземными видами транспорта, стоимостью более 500 ЕВРО, их нужно задекларировать и заплатить таможенные платежи.
Как сообщил начальник таможенного поста Крупец Владимир Кириченко, в отношении гражданина Молдовы, незадекларировавшего ценности возбуждено дело об административном правонарушении. Монеты и жетоны изъяты. По делу проводится расследование.
Справка Курской таможни: Согласно таможенному законодательству ЕАЭС, в отношении товаров для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес превышает 25 кг, установлены единые ставки таможенных пошлин, налогов в размере - 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.