В Курской области мужчина отсудил 130 тысяч за сломанный 22 года назад нос

Жителю Обояни удалось отсудить у МВД 130 000 рублей за сломанный 22 года назад нос. Декабрьским вечером 1996 года юный житель Обояни трижды попадал в поле зрения правоохранителей. В первый раз парня просто предупредили, во второй составили административный протокол. В последний раз милиционерам пришлось разнимать драку подростков, активным участником которой был и был герой повествования. Он было пустился наутёк, но страж порядка не удержался и применил силу при задержании. В итоге - сотрясение мозга и сломанный нос.Спустя два года милиционера осудили за «превышение должностных полномочий». Казалось бы, о деле можно забыть.Но в этом году уже не такой уж и юный обоянец вспомнил былые обиды и обратился в суд.Удивительно, но факт, по таким делам срока исковой давности не существует. Суд удовлетворил иск частично.Правда, решение суда ещё не вступило в силу.