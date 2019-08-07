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В Курской области мужчина отсудил 130 тысяч за сломанный 22 года назад нос

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Жителю Обояни удалось отсудить у МВД 130 000 рублей за сломанный 22 года назад нос. Декабрьским вечером 1996 года юный житель Обояни трижды попадал в поле зрения правоохранителей. В первый раз парня просто предупредили, во второй составили административный протокол. В последний раз милиционерам пришлось разнимать драку подростков, активным участником которой был и был герой повествования. Он было пустился наутёк, но страж порядка не удержался и применил силу при задержании. В итоге - сотрясение мозга и сломанный нос. 
Спустя два года милиционера осудили за «превышение должностных полномочий». Казалось бы, о деле можно забыть.
Но в этом году уже не такой уж и юный обоянец вспомнил былые обиды и обратился в суд. 
Удивительно, но факт, по таким делам срока исковой давности не существует. Суд удовлетворил иск частично.
Правда, решение суда ещё не вступило в силу. 

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