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Курскую строительную компанию, давшую взятку гаражом, оштрафовали на 10 миллионов

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Курскую строительную компанию «Своя квартира» на основании постановления прокурора Курской области оштрафовали на 10 миллионов рублей за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере». Речь идёт взятке в виде гаража. Того самого, который получил бывший замгубернатора Василий Зубков.

Взятку в виде гаража стоимостью более 1 млн. рублей передал руководитель строительной компании заместителю губернатора Курской области за оказание содействия в выдаче государственной инспекцией по строительному надзору региона заключения о соответствии многоквартирного жилого дома требованиям технических регламентов и проектной документации.

Исполнение постановления суда в отношении строительной организации контролировалось прокуратурой области, в результате чего сумма штрафа полностью поступила в бюджет.
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