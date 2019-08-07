Курскую строительную компанию, давшую взятку гаражом, оштрафовали на 10 миллионов
Взятку в виде гаража стоимостью более 1 млн. рублей передал руководитель строительной компании заместителю губернатора Курской области за оказание содействия в выдаче государственной инспекцией по строительному надзору региона заключения о соответствии многоквартирного жилого дома требованиям технических регламентов и проектной документации.
Исполнение постановления суда в отношении строительной организации контролировалось прокуратурой области, в результате чего сумма штрафа полностью поступила в бюджет.