Курскую строительную компанию, давшую взятку гаражом, оштрафовали на 10 миллионов

Курскую строительную компанию «Своя квартира» на основании постановления прокурора Курской области оштрафовали на 10 миллионов рублей за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере». Речь идёт взятке в виде гаража. Того самого, который получил бывший замгубернатора Василий Зубков.Взятку в виде гаража стоимостью более 1 млн. рублей передал руководитель строительной компании заместителю губернатора Курской области за оказание содействия в выдаче государственной инспекцией по строительному надзору региона заключения о соответствии многоквартирного жилого дома требованиям технических регламентов и проектной документации.Исполнение постановления суда в отношении строительной организации контролировалось прокуратурой области, в результате чего сумма штрафа полностью поступила в бюджет.