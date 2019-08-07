Курянин хотел взять кредит онлайн, а нарвался на мошенников

44-летний курянин перевел 16 тысяч рублей мошенникам за оформление кредита. На одном из интернет-сайтов мужчина оставил онлайн-заявку на получение денежных средств. Вскоре ему перезвонил представитель банка и сообщил, что заявка одобрена. Для положительного решения неизвестный попросил перечислить деньги за оформление документов. Кроме того, мошенник потребовал круглую сумму из-за плохой кредитной истории клиента. Ничего не заподозрив, курянин перевёл на указанный злоумышленником счёт 16 тысяч рублей. Так и не дождавшись своего кредита от мнимого банка, мужчина обратился в полицию.По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции напоминают, что подобные сделки осуществляются при личном визите клиента в банк и подписания соответствующего договора.