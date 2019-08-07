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Старовойт проверил, как идёт строительство дороги на проспекте Дружбы в Курске

Старовойт проверил, как идёт строительство дороги на проспекте Дружбы в Курске

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Роман Старовойт проверил, как идёт строительство дороги на проспекте Дружбы в Курске. Глава региона убедился, что работы ведутся в соответствии с графиком и с соблюдением всех технологий строительства. 

Новая дорога, строительство которой местные жители добивались много лет, уже получила четкие очертания. На участке в 3 км снят растительный слой, на 2 км сделано "корыто" в земном полотне. На объекте задействовано более 25 единиц техники и около 50 человек. 

Сейчас на объекте идёт укладка щебеночного основания, переустройство кабельной канализации и разбивочные работы по устройству ливневки. 

 Обустройство дороги ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Трёхкилометровую магистраль шириной 16 метров делают в два этапа. В этом году заасфальтируют участок от проспекта Дружбы до улицы Просторной. В следующем – проложат дорогу до улицы Сумской. Завершат стройку, если всё пойдёт по плану, к концу 2020 года.
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