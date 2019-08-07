Роман Старовойт встретился с личным составом территориального управления Курской Росгвардии

ТАКТ".Накануне глава региона посетил территориальное управление Росгвардии. Роман Старовойт осмотрел выставку вооружения и пообщался с личным составом. Позже в закрытом режиме сотрудники подвели итоги работы областного ведомства с начала года. Об этом сообщает телеканал "
Знакомство с работой курских росгвардейцев начали с выставки. Роману Старовойту рассказали об условиях служащих, представили оснащение и спецтехнику. Об особенностях работы рассказали сотрудники подразделений - вневедомственной охраны и центра лицензионно-разрешительной работы, СОБРа и ОМОНа. Так, инженерно-техническая служба работает и при обнаружении взрывоопасных предметов.
- Мы можем выехать на любое место, в указанную точку. Кто нас поднимет по тревоге и т.д. на разминирование. И самостоятельно работать. Рентгеновский аппарат, разрушитель, радиоблокиратор, также обнаружение электронных приборов.
За прошедший год сотрудники вневедомственной охраны около 2500 раз выезжали по сигналу «тревога» на объекты. Краж не допустили. Курские росгвардейцы обеспечивали порядок в разных регионах, подразделения выполнили свыше 200 спецопераций.
- Сколько же он весит..он вешается на специальную подвесную систему, надевает первый человек в штурмовой тройке, второй человек прикрывает и ведет огонь, третий ведет огонь и держит тыл. Главная задача щитового - удержать щит и прикрыть «тройку».