В Курске уволенная учитель географии через суд вернулась в школу
Суд признал правоту педагога, но вернуться в школу женщина смогла только после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ" со ссылкой на УФССП России по Курской области.
Судебный пристав-исполнитель вручил директору школы постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил о последствиях неисполнения решения суда. Не допуская нарушения законодательства, директор учебного заведения восстановила нарушенные права педагога.