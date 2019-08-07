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В Курске уволенная учитель географии через суд вернулась в школу

В Курске уволенная учитель географии через суд вернулась в школу

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Женщину, которая 33 года работала в школе №37 учителем географии, в апреле уволили за «неоднократное неисполнение обязанностей». Преподаватель сочла такое решение незаконным и оспорила его в Кировской районном суде областного центра.

Суд признал правоту педагога, но вернуться в школу женщина смогла только после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ" со ссылкой на УФССП России по Курской области.

Судебный пристав-исполнитель вручил директору школы постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил о последствиях неисполнения решения суда. Не допуская нарушения законодательства, директор учебного заведения восстановила нарушенные права педагога.

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