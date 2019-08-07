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Мэр Курска осмотрел строящийся мост через Тускарь

Мэр Курска осмотрел строящийся мост через Тускарь

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Сегодня глава Курска Виктор Карамышев ознакомился с ходом работ по возведению низководного моста через реку Тускарь, соединяющего ул. Мирная и Новая Бочаровская.

Прохождение весеннего паводка в городе традиционно сопровождается рисками, связанными с подтоплением отдельных участков в Стрелецкой слободе. Ежегодно администрация организует через них лодочные переправы.

В ряде регионов страны для строительства низководных мостов вместо временных переправ привлекались воинские подразделения Министерства обороны России. Таким образом построены и успешно эксплуатируются мосты в Смоленской, Тульской и Костромской областях. Курская администрация также достигла договоренности с Минобороны об участии подразделений инженерных войск в реализации аналогичного проекта в нашем городе. Низководный мост через Тускарь избавит в дальнейшем от необходимости ежегодных затрат на организацию временных лодочных переправ.

Строительство объекта ведётся в рамках тактико-специальных учений войсковой части 45445 из города Муром Владимирской области, которые проводятся в Курске с 28 июля. По утверждению специалистов, мост способен выдержать нагрузку до 25 тонн, поэтому во время половодья по нему можно будет организовать автомобильное движение. В остальное время он будет пешеходным. Территорию, прилегающую к мосту, благоустроят.

Кроме того, сейчас решается судьба старого пешеходного моста: в случае, если реконструкция невозможна, его демонтируют.

Ввести новый мост в эксплуатацию планируется 23 августа – к 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.
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