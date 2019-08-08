Активисты ОНФ борются за свободный доступ курян к Сейму

Несколько лет активисты регионального отделения ОНФ пытаются обеспечить жителям Курска доступ к реке Сейм около лагеря «Олимпиец». Общественники не раз обращались в областное управление Росприроднадзора, чтобы добиться сноса забора, который мешает пройти к воде. Но ситуация не менялась. Лишь после того, как активисты обратили на ситуацию внимание региональной прокуратуры, сотрудники Росприроднадзора активизировались - подтвердили нарушение федерального законодательства и потребовали обеспечить доступ граждан к реке.Лагерь «Олимпиец», который стоит на муниципальной земле на условиях субаренды, своими заборами перекрыл жителям Курска доступ к пляжу на реке Сейм. После проверок Росприроднадзора в 2018 г. администрация лагеря открыла дорогу к реке через главные ворота базы отдыха. Но это создало проблемы для безопасности отдыхающих - дорога на пляж проходит по территории лагеря.В 2019 году активисты ОНФ выяснили, что с западной стороны базы, несмотря на предыдущие предписания Росприроднадзора, забор по-прежнему доходит прямо до воды.«По федеральным нормам, общедоступная ширина береговой полосы должна быть 20 метров. Эту землю нельзя перегораживать – на ней не должно быть шлагбаумов или заборов. Мы все чаще сталкиваемся с обращениями курян, которые жалуются на то, что собственники прибрежных баз, дач и особняков незаконно присваивают берега рек и озер, которые являются общедоступными. В данном случае - жители не могут свободно пройти к реке, а гости «Олимпийца» - чувствовать себя в безопасности. Росприроднадзор должен быть на стороне людей и отстаивать их интересы даже в суде, но почему-то этого еще не сделал. Мы хотим исправить несправедливость, чтобы берег Сейма стал общедоступным», - пояснил координатор проекта ОНФ «Карта свалок» в Курской области Артем Белоконь.После того как общественники обратились в прокуратуру по поводу бездействия Росприроднадзора, его сотрудники снова выехали к «Олимпийцу» и подтвердили нарушения Водного кодекса РФ. Лагерь ждет внеплановая проверка и новое предписание об устранении нарушений федерального законодательства.Кроме того, Росприроднадзор потребовал и от администрации Курска, которая сдала свою землю в аренду, обеспечить доступ граждан к реке Сейм.