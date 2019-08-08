За услугами по программе маткапитала куряне обращаются в основном онлайн

Всё чаще курские семьи, оформляющие материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы, сообщили в региональном отделении Пенфонда.Так, из 1973 заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский капитал, поданных в 1 полугодии 2019 года, 1042 были поданы через Личный кабинет на сайте ПФР или Единый портал госуслуг, что составляет 52,8%.Что касается заявлений о распоряжении материнским капиталом, то здесь показатель ещё выше: из зарегистрированных 2879 заявлений поступили в электронном виде 1898 - почти 66 %.Пенсионный фонд России реализует новые возможности, делающие программу материнского капитала более простой и удобной для семей. Теперь у них есть возможность не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат в электронной форме.