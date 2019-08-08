В мэрии напомнили, кто отвечает за снос аварийных деревьев

Во время непогоды, которая стояла в Курске с конца июля, из-за порывов ветра то тут, то там падали старые деревья. К примеру, 4 августа это случилось в районе дома № 3 по 2-му Промышленному переулку. Специалисты городского комитета экологии, получив информацию, выехали на место происшествия и установили, что управляющая компания «Соловушка», обслуживающая этот дом, уже приступила к ликвидации последствий, освободила проезд для движения транспорта и организовала вывоз древесных остатков с дворовой территории.Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курска Александр Ильин напомнил, что вопросы, связанные со сносом, пересадкой зелёных насаждений и оценкой восстановительной стоимости, решает комиссия по зелёным насаждениям. По результатам работы комиссии составляются акты обследования зеленых насаждений, на основании которых городской комитет экологии либо даёт разрешения на снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений, либо отказывает заявителям.За деревья на территориях предприятий, учреждений, организаций, а также на участках, принадлежащих на праве собственности гражданам,отвечают сами организации или частные владельцы участков.Собственники помещений в многоквартирном доме или по их поручению ТСЖ, ЖСК, управляющие компании должны ухаживать за зелёными насаждениями и своевременно сносить больные и аварийные деревья. Причём разрешение на снос аварийных и больных деревьев в данном случае не требуется - достаточно решения собственников.Мэрия призывает всех неравнодушных курян обращаться по вопросам состояния зелёных насаждений в комитет экологической безопасности и природопользования Курска по телефону 70-22-68 (Курск, ул. А. Невского, 5) или по электронной почте: ekolog.kursk@yandex.ru.