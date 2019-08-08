В мэрии напомнили, кто отвечает за снос аварийных деревьев
Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курска Александр Ильин напомнил, что вопросы, связанные со сносом, пересадкой зелёных насаждений и оценкой восстановительной стоимости, решает комиссия по зелёным насаждениям. По результатам работы комиссии составляются акты обследования зеленых насаждений, на основании которых городской комитет экологии либо даёт разрешения на снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений, либо отказывает заявителям.
За деревья на территориях предприятий, учреждений, организаций, а также на участках, принадлежащих на праве собственности гражданам,отвечают сами организации или частные владельцы участков.
Собственники помещений в многоквартирном доме или по их поручению ТСЖ, ЖСК, управляющие компании должны ухаживать за зелёными насаждениями и своевременно сносить больные и аварийные деревья. Причём разрешение на снос аварийных и больных деревьев в данном случае не требуется - достаточно решения собственников.
Мэрия призывает всех неравнодушных курян обращаться по вопросам состояния зелёных насаждений в комитет экологической безопасности и природопользования Курска по телефону 70-22-68 (Курск, ул. А. Невского, 5) или по электронной почте: ekolog.kursk@yandex.ru.