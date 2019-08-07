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Завтра в Сеймском округе Курска отключат холодную воду

Завтра в Сеймском округе Курска отключат холодную воду

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В четверг, 8 августа в Сеймском округе Курска отключат холодную воду. Причина - неотложные ремонтно-профилактические работы.

Так, с 8 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды на улицы: Харьковскую, Обоянскую, Краснополянские, Центральную, Народную, Парковую, Резиновую, Черняховского, проспект Кулакова, Серегина, Гагарина, Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, Кислинские, Степные и на прилегающие к ним улицы. 

Курян просят сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационные организации и организации всех форм собственности - произвести ремонт водопроводных сетей.

Справки по телефону «70-06-14».

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