Завтра в Сеймском округе Курска отключат холодную воду

В четверг, 8 августа в Сеймском округе Курска отключат холодную воду. Причина - неотложные ремонтно-профилактические работы.Так, с 8 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды на улицы: Харьковскую, Обоянскую, Краснополянские, Центральную, Народную, Парковую, Резиновую, Черняховского, проспект Кулакова, Серегина, Гагарина, Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, Кислинские, Степные и на прилегающие к ним улицы.Курян просят сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационные организации и организации всех форм собственности - произвести ремонт водопроводных сетей.Справки по телефону «70-06-14».