Специалисты Курскэнерго с начала года расчистили 635,9 га просек ЛЭП

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» в рамках реализации ремонтной программы 2019 продолжаются работы по расчистке просек линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой растительности.На сегодня работниками участков службы линий, бригадами районов электрических сетей (РЭС) и персоналом подрядных организаций расчищено 635,9 га просек на линиях 0,4-110 кВ. Наибольшие объемы работ проведены в Обоянском, Большесолдатском и Касторенском районах. Всего до конца 2019 года Курскэнерго расчистит от древесно-кустарниковой растительности 786,5 га просек. На выполнение этих работ запланировано 17,4 млн руб.«Расчистка просек является важной составляющей мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Курской области. Она выполняется с целью создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, уменьшения рисков возникновения технологических нарушений, вызванных падением деревьев на провода воздушных линий», - подчеркнул заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию филиала Александр Муратов.