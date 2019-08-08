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В Курской области пьяный водитель въехал в торговую палатку и сбил пенсионерку на обочине

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Вечером 7 августа в Железногорске произошла авария виновником, которой стал пьяный водитель. Как сообщили в ГИБДД, примерно в 17:20 35-летний мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, ехал на ВАЗе-211540 по улице Ленина, со стороны Железногорска в сторону посёлка Долбенькино. Напротив дома № 98 по ул. Ленина, он не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину, где врезался в торговую палатку с лотками. После этого машина продолжила движение и задавила 64-летнюю женщину, которая шла по правой обочине. 
В результате ДТП пенсионерка получила травмы, её доставили в больницу.
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