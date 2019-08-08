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В Курске завершается подготовка к открытию парка культуры и отдыха «Патриот»

В Курске завершается подготовка к открытию парка культуры и отдыха «Патриот»

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В Курске завершается подготовка к открытию парка культуры и отдыха «Патриот», сообщает телеканал "ТАКТ".

Его разделят на два кластера. Один будет расположен на проспекте Победы, второй – в посёлке маршала Жукова. Он будет создан по аналогии с одноименным парком Минобороны и его филиалами. Образцы военной техники, которые представят в парке, показали представителям СМИ области.

В январе этого года Министерство обороны анонсировало открытие десятка филиалов парка «Патриот». Военно-патриотический комплекс создан для проведения исторических выставок и экспозиции образцов вооружений и военной техники. В конце августа аналогичный объект откроют и в Курске, причём сразу на двух площадках – в посёлке маршала Жукова и на проспекте Победы. В июле на базу в Жукова на реставрацию уже поступила часть техники.

Константин Кузьменко, начальник автомобильной службы бригады: «Прибыли к нам два танка Т-62 и Т-64. Данная техника была произведена в начале 60-ых годов. Имеет большой опыт применения в различных военных конфликтах, применялась в арабо-израильских конфликтах, на ближнем Востоке в 60-70 годах».

Всего на восстановление в Курск прибыли 16 единиц вооружения и военной авиации. Впереди еще около 10. Потребовалось свыше двух тысяч дополнительных элементов и деталей, а еще около пяти тонн чёрного металла, а также более 250 килограммов краски. Военные признаются – техника пришла в откровенно плачевном состоянии.

-Они долгие годы стояли на базах хранения, законсервированные. Перед прибытием они были демилитаризированны. С них было демонтировано внутреннее оборудование, выведено из строя оружие, сняты внутренние агрегаты.

Алексей Еровенко, начальник автомобильной службы войсковой части: «Вся сложность была в том, чтобы восстановить оригинальный исторический облик этой техники, чтобы внешне образцы ничем не отличались от своих оригиналов. Они приведены в состояние дальнейшего неиспользования, предназначение должно быть незаметно».

На территории парка будут проводиться выставки современных образцов вооружения, исторической техники, а также экспонатов, найденных в ходе «Вахты памяти».
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