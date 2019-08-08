  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах

Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах

Читайте также

Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках на отдаленных и малонаселенных территориях в 76 субъектах РФ, в том числе в шести областях Центрального Черноземья. Это позволяет жителям регионов иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где нет поблизости банкоматов. 


Цель проекта -  увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности. Сервис по снятию наличных реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнерстве с более чем 700 торговыми предприятиями, которые становятся платежными агентами банка и будут выдавать наличные.


Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель – наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а также снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается. 


Новый сервис удобен и торговым точкам. Являясь банковскими платежными агентами, они получили возможность участия в маркетинговой программе Сбербанка, предусматривающей дополнительные бонусы и специальные ценовые условия. Предоставляя уникальный сервис по снятию наличных при покупке, такие магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов.   


- Повышение доступности финансовых сервисов является одной из ключевых задач для банка. Именно поэтому мы активно развиваем проект по снятию наличных и до конца 2019 года количество торговых точек в удаленных и малонаселенных пунктах, где можно будет получить данную услугу,  планируется увеличить до 3000. В будущем, кроме снятия наличных, у жителей появится возможность прямо на кассе оплачивать дополнительные услуги, например, ЖКУ. Это позволит повысить доступность банковских услуг и открыть доступ к новым форматам оплаты с использованием новейших технологий, - рассказала Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова.


Согласно статистике, средний объем выдачи наличных на одну операцию составил 1200–1300 рублей. Учитывая эту статистику и специфику сельских магазинов Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5000 рублей, суточный лимит — не более 20 000 рублей. При операции обязательно введение ПИН-кода. 

Оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги. 

До 1 октября 2019 года в шести областях Центрально-Черноземного региона планируется обеспечить возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в 148 торговых точках.



+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курск приехал главный онколог страны Андрей Каприн

В Курской области строили дорогу и украли 4 миллиона

Куряне пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском

В Курскэнерго растет число исполненных договоров по технологическому присоединению

В ЧП на курских очистных и море рыбы может быть виновен «Экотекс»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске