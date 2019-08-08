23-летний курянин покатался на чужом автомобиле и попал под уголовку
Полицейские выяснили, что угонщик проник в салон, вскрыв дверной замок, завёл машину и скрылся в неизвестном направлении. Отрабатывая район совершения преступления, сотрудники полиции обнаружили машину на 7-м Промышленном переулке в технически исправном состоянии и вернули её хозяину.
Оказалось, что ВАЗ угнал ранее судимый 23-летний житель областного центра. В кротчайшие сроки его задержали. Как пояснил молодой человек, он просто решил покататься на машине, а затем бросил её. Выяснилось также, что парень причастен к совершению ещё одного аналогичного преступления.
Возбуждено уголовное дело. За за поездку на чужом автомобиле курянину грозит до 5 лет лишения свободы.