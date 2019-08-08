Ремонт улицы Запольная Курска завершат к сентябрю
Проведено фрезерование старого асфальтного покрытия, заменён бордюрный камень и уложен выравнивающий слой асфальтного покрытия.
К укладке верхнего слоя асфальтного покрытия дорожники приступили в ночь с 5 на 6 августа. При этом были задействованы три асфальтоукладчика, шесть катков и другая вспомогательная техника.
После этого рабочие выполнят замену дорожных знаков и нанесут дорожную разметку износостойкими материалами. Завершить весь комплекс работ по ремонту улицы планируется к сентябрю.