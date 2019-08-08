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Ремонт улицы Запольная Курска завершат к сентябрю

Ремонт улицы Запольная Курска завершат к сентябрю

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В Курске дорожники завершают укладку верхнего слоя покрытия по улице Запольная. Работы на участке протяжённостью 1300 метров ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как рассказали в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области, работы идут согласно графику.

Проведено фрезерование старого асфальтного покрытия, заменён бордюрный камень и уложен выравнивающий слой асфальтного покрытия.

К укладке верхнего слоя асфальтного покрытия дорожники приступили в ночь с 5 на 6 августа. При этом были задействованы три асфальтоукладчика, шесть катков и другая вспомогательная техника.

После этого рабочие выполнят замену дорожных знаков и нанесут дорожную разметку износостойкими материалами. Завершить весь комплекс работ по ремонту улицы планируется к сентябрю.

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