Ремонт улицы Запольная Курска завершат к сентябрю

В Курске дорожники завершают укладку верхнего слоя покрытия по улице Запольная. Работы на участке протяжённостью 1300 метров ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как рассказали в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области, работы идут согласно графику.Проведено фрезерование старого асфальтного покрытия, заменён бордюрный камень и уложен выравнивающий слой асфальтного покрытия.К укладке верхнего слоя асфальтного покрытия дорожники приступили в ночь с 5 на 6 августа. При этом были задействованы три асфальтоукладчика, шесть катков и другая вспомогательная техника.После этого рабочие выполнят замену дорожных знаков и нанесут дорожную разметку износостойкими материалами. Завершить весь комплекс работ по ремонту улицы планируется к сентябрю.