В Курской таможне рассказали о наиболее интересных задержаниях в регионе

Рюкзак, набитый деньгами - рубли и евро в долларовом эквиваленте на 77,5 тысяч, две старинные иконы, относящиеся к категории культурных ценностей, почти сотня охотничьих патронов, спрятанных в стиральном порошке, больше 20 тонн стратегически важных металлических чурок, 46 литров итальянского вина - мимо пристального взора курских таможенников не пройдёт ничего, особенно, если дело касается контрабанды. Люди ехали, кто в Россию, кто, наоборот, за границу и забыли задекларировать свои ценности. Или же хитрецы пытались провести таможенников, но не тут то было. Только лишь владелец вина отделался административкой, остальные схлопотали уголовные дела.Курская таможня подвела итоги первого полугодия 2019 года и на всякий случай напомнила, чтобы и вы не забывали заполнять декларации. А культурные ценности вывозить из страны можно и вовсе только с разрешения Минкульта.Всего через пункты пропуска, расположенные в регионе деятельности таможни, за шесть месяцев этого года проследовало боле 240 тысяч физических лиц, около 15 тысяч грузовых транспортных средств, 43 тысячи легковых автомобилей и 2 тысячи автобусов.