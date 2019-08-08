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Лента новостей / В регионе

В ЧП на курских очистных и море рыбы может быть виновен «Экотекс»

В ЧП на курских очистных и море рыбы может быть виновен «Экотекс»

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В загрязнении Сейма, ЧП на очистных, зловония в Курске и море рыбы может быть виновно ООО «Экотекс». 
Об этом заявил руководитель регионального департамента экологии Константин Поляков. 

Деятельность предприятия ранее приостанавливали, затем возобновляли и на днях приостановили вновь. Окончательную точку в деле поставит экспертиза. Если всё подозрения подтвердятся, то «Экотексу» придётся ответить за содеянное, возместить миллионные убытки, понесённые «Курскводоканалом» и ущерб, нанесённый окружающей среде в результате массового мора рыбы.
Гибель активного ила в результате аварии на очистных сооружениях стала причиной массового мора рыбы. Ущерб составил около 1 млн. рублей. «Курскводоканал» потратил на восстановление актиивного ила около 5 млн. рублей.

Все материалы передадут в правоохранительные органы. 

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