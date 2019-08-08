В ЧП на курских очистных и море рыбы может быть виновен «Экотекс»

В загрязнении Сейма, ЧП на очистных, зловония в Курске и море рыбы может быть виновно ООО «Экотекс».Об этом заявил руководитель регионального департамента экологии Константин Поляков.Деятельность предприятия ранее приостанавливали, затем возобновляли и на днях приостановили вновь. Окончательную точку в деле поставит экспертиза. Если всё подозрения подтвердятся, то «Экотексу» придётся ответить за содеянное, возместить миллионные убытки, понесённые «Курскводоканалом» и ущерб, нанесённый окружающей среде в результате массового мора рыбы.Гибель активного ила в результате аварии на очистных сооружениях стала причиной массового мора рыбы. Ущерб составил около 1 млн. рублей. «Курскводоканал» потратил на восстановление актиивного ила около 5 млн. рублей.Все материалы передадут в правоохранительные органы.