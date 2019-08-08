В Курскэнерго растет число исполненных договоров по технологическому присоединению

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электросетям компании за 6 месяцев 2019 года.За отчетный период специалисты филиала приняли 1150 заявок на ТП, заключили 857 договоров. Исполнено 833 договора на общую мощность 15,5 МВт.Большую часть исполненных договоров (98%) составили договоры с физическими лицами, малым и средним бизнесом в категории заявителей на ТП до 150 кВт.В настоящее время российским законодательством для объектов малого бизнеса заявленной мощностью до 150 кВт установлен упрощенный порядок подключения. Расчет стоимости платы за технологическое присоединение для них производится по льготным ставкам, утвержденным Комитетом по тарифам и ценам Курской области.В число наиболее крупных присоединенных объектов первого полугодия 2019 года вошли: Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» (0,6 МВт) и Закрытое акционерное общество Агрофирма «Рыльская» (0,4 МВт). Для их электроснабжения в общем построено свыше 0,4 км линий электропередачи и введена в эксплуатацию трансформаторная подстанция 630 МВА.Из числа социально значимых учреждений электроэнергией обеспечены фельдшерско-акушерский пункт в с. Песчаное Беловского района, объекты водоснабжения в Курском и Октябрьском районах Курской области и др.