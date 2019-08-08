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Куряне пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском

Куряне пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском

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В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь. Автобус Hyundai, принадлежащий санаторию ФНС «Эллада», возвращался в Анапу из экскурсионной поездки к Пшадским водопадам и столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen. Оба транспортных средства опрокинулись в кювет и упали с крутого обрыва. Трое пассажиров внедорожника погибли - женщина и двое маленьких детей. В больницы доставлены 44 человека, в том числе 12 детей. Среди пассажиров автобуса были жители разных регионов России, отдыхавшие в Анапе, в том числе двое из Курской области. Это жители Рыльска – Абрамова Кристина Александровна и Краснодубровский Егор Сергеевич. 

В результате аварии они получили ранения и в настоящее время находятся в больнице. Как рассказала заместитель губернатора Ирина Хмелевская, курские медики постоянно находятся на связи с коллегами и готовы оказать любую помощь, которая может понадобиться. 

Ситуацию на контроле держат и сотрудники регионального МЧС. Они также обмениваются информацией с представителями МЧС Краснодарского края и готовы прийти на помощь.

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