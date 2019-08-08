В Курской области строили дорогу и украли 4 миллиона

В Фатежском районе на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Бюджетные деньги похитили при строительстве автомобильной дороги.Из областного бюджета районная администрацияполучила субсидию на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования. В дальнейшем по результатам аукциона был заключён муниципальный контракт на строительство автомобильной дороги местного значения с АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление № 6» на сумму более 26 млн. руб.Как показала проверка, при строительстве подрядчик использовал материалы низкого качества и стоимости, которые не соответствовали проектно-сметной документации, - поясняют в региональной прокуратуре.В результате местный бюджет лишился более 4 млн. руб.Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.