ТАКТ".В Курск приехал главный онколог страны Андрей Каприн. По последним данным наш регион занимает первое место в стране по числу заболеваний раком. О причинах статистики и изменении такой тенденции гость региона говорил с врио губернатора Романом Старовойтом, сообщает телеканал "
Строительство онкологического диспансера подошло к финалу. Уже в конце августа его планируют ввести в эксплуатацию. Возведение клиники началось еще в 2012 году. Сначала в работу включили радиологический корпус, позже построили палатный блок, ежедневно принимающий более полутора тысяч пациентов.
Строительство ведется с опережением. В частности, этому поспособствовали солидные финансовые вливания. Из федерального центра поступили субсидии - около 480 миллионов рублей. Еще свыше 555 миллионов - выделено из регионального бюджета.
Онкоцентр посетил ведущий внештатный онколог страны Андрей Каприн. Позже на встрече с главой региона он положительно оценил работу местных специалистов. Медик сообщил, что местная онкослужба будет усиливать работу с ведущими столичными специалистами. В частности, проработают вопрос консультирования, в том числе в удаленном формате. Это позволит пациенту получить экспертную оценку, не покидая областной центр.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «У нас была большая подготовительная работа, и наша встреча посвящена тому, что мы закрепили ряд ходов, которые мы сделаем дальше. Это, безусловно, методическая помощь внештатного онколога Минздрава РФ. Это помощь в дистанционном консультировании и сканировании. Нам нужно сделать так, чтобы не пациенты выезжали в Москву, а можно это сделать, применяя современные методы коммуникации. Открывая на полную мощность, вводя в эксплуатацию 3-ю очередь онкологической клиники, мы обязаны просто сделать самую современную онкологическую службу в стране. У нас для этого есть вся база».
Ранее в Минздраве России назвали регионы, где распространенность злокачественных новообразований имеет самые высокие показатели. Курская область заняла лидирующую позицию в этом рейтинге. Однако медики уверяют - это показатель не только заболеваемости, но и ранней диагностики. А значит, у населения больше шансов выявить онкологию в ранние сроки.
Андрей Каприн, главный внештатный онколог Минздрава РФ: «Фактор заболеваемости очень неоднозначен во всем мире. Дело в том, заболеваемость часто - это демографический показатель. Он связан с несколькими особенностями. Так, в развитых странах заболеваемость очень высокая. В США, например, на 100-150 человек выше заболеваемость на 100 тысяч населения. Это не говорит о плохой онкологической службе. Как раз заболеваемость часто говорит о том, что мы выявляем. Это и старение населения, некоторые особенности. В Дании же неплохие экологические условия, а там заболеваемость на 100 человек больше. Чем в той же Курской области».