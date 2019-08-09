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Школьник из Курской области отправится в рейс на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы»

Школьник из Курской области отправится в рейс на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы»

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Девятиклассник Денис Кашин занял первое место в инженерном форуме «Романтики Арктики», который проходил в рамках проекта «Школа Росатома».

В качестве приза он и ещё 67 школьников, представляющие разные регионы России и организации, с 13 по 18 августа отправятся в тематический рейс на Северный полюс. Поездка посвящена 60-летию атомного ледокольного флота.

Участников ждут мастер-классы, викторины, конкурс «Арктиковидение», флешмоб. Ребята встретятся с телеведущим Валдисом Пельшем, балетмейстером Николаем Цискаридзе, народной артисткой России Еленой Яковлевой, блогером Русланом Усачевым.

Глава города Игорь Корпунков в администрации Курчатова передал Денису флаг, с которым школьник примет участие в флешмобе на самом полюсе.
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